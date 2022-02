Buone notizie in casa Barcellona in vista dei prossimi impegni con Espanyol e Napoli, con Xavi che potrà contare sul recupero del talento Adama Traoré, che aveva saltato la seduta di ieri per un problema fisico.

Il classe ’96 stamattina era regolarmente in gruppo con il resto dei compagni e sarà probabilmente già in campo nel derby catalano, prima del match di giovedì col Napoli in Europa League. A riportarlo è l’edizione odierna del quotidiano Sport.