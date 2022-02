West Ham, Zouma si scusa pubblicamente: la situazione

Non è di certo pubblicità gradita quella che sta ricevendo Kurt Zouma, il difensore del West Ham sarebbe accusato di maltrattamenti ai danni di animali. Non si tratta di sentenza giuridica ma di gogna mediatica dopo il video online nel quale il calciatore maltratta il proprio gatto, anche il club inglese condanna in primis il gesto. Il calciatore però chiede scusa pubblicamente, durante un’intervista alla BBC:

“Sono rammaricato per il mio comportamento ma so che non esistono abbastanza scuse, resto molto dispiaciuto per il video che avete visto ma voglio assicurarvi che i gatti stanno bene e sono amati dalla famiglia”.