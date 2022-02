Fedele: “Il Napoli deve fare di tutto per vincere. Lobotka? Vi dico la mia”

Enrico Fedele è stato ospite di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. L’ex dirigente ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’Inter gioca alla grande per un’ora poi sembra che si ingessi, questo può essere positivo per il Napoli. Anche se per me ha una rosa superiore al Napoli. L’importante è non perdere!

Zielinski deve sempre partire come titolare sarà importante per non far giocare Brozovic. Koulibaly certamente deve giocare, su Anguissa sono indeciso perché cambiare la squadra vuol dire cambiare gli equilibri. Lobotka ha meno fisicità di Anguissa però è ordinato e detta i tempi di gioco ai calciatori del Napoli,

Osimhen è un atleta prestato al calcio: ha corsa e salto però non è molto pratico con il pallone speriamo impari e sia meno furioso. L’anno scorso Osimhen ha fatto 24 partite solo, ora anche meno. Deve crescere“.