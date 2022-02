Ferrara: “Spalletti dovrà decidere se la priorità del Napoli”

Ha parlato Liberato Ferrara nel suo editoriale al sito della emittente 87 tv:

“Spalletti dovrà decidere se la priorità del Napoli è, oggi come oggi, l’Europa League o il campionato. Fabian per dirne una, non accetterebbe mai di buon grado di restare a riposo con il Barcellona. Una scelta difficile. D’acchito verrebbe da dire: meglio il campionato. A prescindere dal sogno scudetto, c’è sempre una zona Champions da mantenere, questione di fondamentale importanza per la società”.

“Ma c’è il rovescio della medaglia. Oggi il Napoli ha molti “titolari” in più. Avere la possibilità di giocare più partite sarebbe importante per dare spazio a tutti. Il primo nome che viene in mente è quello di Meret. Ma con l’esplosione di Juan Jesus e Lobotka, il ritorno ad un buona condizione di Mertens, per tacere di Demme, Lozano, Petagna, Elmas meglio avere qualche partita in più da giocare. Se il Napoli dovesse uscire dall’Europa League di qui a fine stagione si giocherebbe solo la domenica, non sarebbe più neanche un turno infrasettimanale. Sarebbe straordinario poter preparare al meglio ciascuna partita. Ma quanti sarebbero gli scontenti?”, ha aggiunto Ferrara.