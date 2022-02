Il Chelsea festeggia il passaggio del turno che vale la finale del Mondiale per club, decisivo il gol di Lukaku contro l’Al-Hilal. I blues ringraziano il belga ex Inter e si regalano la partita contro i brasiliani del Palmeiras, programmato per il 12 febbraio alle 17:30, a pochi minuti dal fischio di inizio di un altro grande match: Napoli-Inter.