Atalanta – Stagione virtualmente finita per Zapata! Le ultime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, per Duvan Zapata la stagione è virtualmente finita. Il centravanti dell’Atalanta è stato visitato in Finlandia dopo l’ultimo infortunio, e nei prossimi giorni si sottoporrà ad ulteriori accertamenti. Il colombiano non vorrebbe operarsi, ma in ogni caso avrà bisogno di circa 12 settimane per guarire completamente dall’infortunio al tendine dell’adduttore. Nella migliore delle ipotesi potrebbe rientrare per le ultime due gare di campionato, ma per adesso sembra destinato a restare out per il resto della stagione.