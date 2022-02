Vigliotti: “Domani tornerà Koulibaly. Se partirà dal primo minuto? Vi spiego”

Gianluca Vigliotti durante la sua trasmissione Il Bar dello Sport, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell’imminente partita fra Napoli e Inter e delle scelte di formazioni di Spalletti. Di seguito le sue parole:

RITORNI – “Per domani è previsto il ritorno a Napoli di Koulibaly ed Anguissa reduci dalla Coppa d’Africa. Si sta già letteralmente scatenando tra i tifosi il FantaSpalletti, in vista della sfida contro l’Inter al Maradona in programma sabato prossimo 12 febbraio alle ore 18. Giocheranno titolari Koulibaly ed Anguissa? E se partiranno dal primo minuto chi saranno i giocatori del Napoli a fare posto ai due giocatori Africani? Molte le possibilità prese in considerazione“.

FORMAZIONE – “Se Koulibaly è pronto a fargli posto dovrebbe essere Juan Jesus che ha fatto benissimo nel Napoli durante la lunga assenza del senegalese neo vincitore da capitano della Coppa d’Africa. Molto sostengono che comunque Juan Jesus potrebbe essere schierato a sinistra al posto di Mario Rui. Ed Anguissa? Per il camerunense più improbabile l’immediato impiego contro l’Inter per non stravolgere l’assetto tattico del Napoli, che sta impiegando al momento Lobotka e Fabian Ruiz. C’è chi suggerisce di spostare Zielinski a sinistra nel tridente dietro ad Osimhen sacrificando Insigne ed inserendo subito Anguissa a centrocampo rafforzando il Napoli in fase di contenimento. Insomma siamo appena a Martedì ed impazza il totoformazione del Napoli. Staremo a vedere“.