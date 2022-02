Atalanta, Zapata vola in Finlandia per una visita specialistica: si teme un lungo stop, i dettagli

Non arrivano buone notizie per Gasperini e per tutta l’Atalanta, dopo la ricaduta di ieri per quanto riguarda le condizioni di Duvan Zapata. Nella giornata di domani, infatti comunica l’Atalanta, ci sarà un controllo in Finlandia con il dott. Orava: “Il calciatore Duván Zapata verrà sottoposto ad una visita di controllo dal professor Orava a Turku”. Il dottor Sakari Orava, proprietario di una clinica proprio a Turku, ortopedico di fama mondiale, è stato medico della squadra olimpica finlandese tra il 1988 e il 2000, consulente di Real Madrid, Milan, Barcellona, Chelsea e Juventus. Sotto i suoi ferri sono già finiti Van Basten, Guardiola, Beckham e Pogba.