Lazio, Sarri: “Coppa Italia? Torneo antisportivo, è un dispiacere. Vi spiego il motivo”

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato della gara contro il Milan in Coppa Italia:

“Lazio e Milan ci arrivano con i presupposti giusti, loro hanno vinto il derby, match che dà tanta benzina. Noi veniamo da una vittoria importante. Dispiace che la Coppa Italia sia una delle competizioni più antisportive del mondo, con un sorteggio che non si sa quando viene fatto e da chi viene fatto. Ma questo è: una competizione per far arrivare alle dirette televisive certe squadre. Noi abbiamo fame e voglia contro una squadra che è in corsa per lo scudetto, ce la giochiamo a tutti i costi”.