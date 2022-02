Sale la febbre per Napoli-Inter di questo sabato, grande sfida che potrebbe dare una netta sterzata al campionato delle due sfidanti. Dopo alcuni problemi di ordine tecnico, relativi all’acquisto dei tagliandi, lo stadio Diego Armando Maradona fa registrare il sold out. Resta una limitata disponibilità in curva A inferiore. Si prepara dunque la bolgia che dovrà accogliere la squadra di Inzaghi ma soprattutto condurre alla vittoria il Napoli.