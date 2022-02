Luciano Spalletti sente la sfida contro il Venezia in maniera particolare. L’allenatore toscano, come ricorda La Gazzetta dello Sport, ha seduto sulla panchina dei veneti ventidue anni fa e, il 6 gennaio del 2000, fu esonerato dall’allora presidente Maurizio Zamparini dopo aver perso 5-0 contro la Roma. Per questo motivo, questa squadra gli evoca brutti ricordi e lui farà tutti gli scongiuri del caso.