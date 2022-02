Koulibaly, svolta sul rinnovo: pronto a spalmarsi l’ingaggio

Kalidou Koulibaly è pronto a diventare il nuovo capitano del Napoli dopo la partenza di Lorenzo Insigne in estate, direzione Toronto. Lo rivela La Repubblica, che spiega come sembrerebbe esserci stata una svolta per il rinnovo di contratto del senegalese, che tornerà a guidare il Napoli dalla prossima gara dopo la finale di questa sera in Coppa D’Africa. Il suo attuale contratto scade nel 2023 e prevede un ingaggio da 6 milioni di euro all’anno, ma lui starebbe seriamente pensando di spalmare il suo maxi-ingaggio in più anni per diventare una vera e propria bandiera azzurra.