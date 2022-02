Giuntoli: “Abbiamo avuto molte assenze, ma abbiamo dimostrato la forza della nostra rosa, grazie a Spalletti. Vincere qui oggi non sarà facile, giochiamo contro una grande squadra”

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida Venezia-Napoli:

“Abbiamo avuto un sacco di infortunati, oltre la Coppa D’Africa, ma abbiamo dimostrato di avere una rosa completa grazie anche al mister che ci ha sempre creduto in questi giocatori. La direzione del Napoli è dare il massimo ogni partita, giochiamo contro una grande squadra perchè giocare qui non è semplice. Massimo attenzione quest’oggi. Rinnovi? Abbiamo un opzione per Mertens, a fine anno insieme a lui decideremo il da farsi, dobbiamo fare una valutazione a 360 gradi: sia economica, sia dell’età”.