CorrSport sul nuovo presidente di Lega: in Serie A come in politica: tutti i nomi in lizza

Dalle colonne del quotidiano Corriere dello Sport, emergono in mattinata le parole del giornalista Ivan Zazzaroni che parla dell’elezione del nuovo presidente della Lega Serie A, con i 20 club associati che dovranno riunirsi, lunedì, per provare ad eleggere il sostituto di Paolo Dal Pino. “Lotito e co. puntano tutti su Gaetano Blandini” direttore generale della Siae e fresco consigliere indipendente della Lega, per lui ci sarebbero già una dozzina di voti favorevoli.

Tra gli outsider ci sono Romei, Gandini e Guido Fienga, ex Roma e su quest’ultimo nome che starebbero spingendo le restanti 8 al fine di dare un segnale di discontinuità rispetto al passato: “Le restanti otto stanno tentando in ogni modo di trovare un presidente di garanzia più vicino alle idee di Gravina. Per questo ieri due esponenti dell’opposizione silenziosa hanno telefonato al candidato bravo e impossibile: Guido Fienga“. Tale ipotesi, tuttavia, appare poco percorribile vista la resistenza della maggiornaza: “Fienga è favorevole ai fondi, alla media company e a Sky, inoltre non accetterebbe un incarico non operativo, ecco perché la sua elezione è tutt’altro che in discesa”.