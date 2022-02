Blessin riesce nell’impresa: il Genoa ferma la Roma all’Olimpico

Alexander Blessin riesce nell’impresa. L’ex allenatore di Ostende e RB Leipzig ferma la Roma all’Olimpico con un risultato a reti bianche. Dopo un primo tempo abbastanza dinamico, con entrambe le squadre che provano a creare pericoli alle rispettive difese, la seconda frazione è ad appannaggio dei padroni di casa. I giallorossi assediano la porta di Sirigu e, al minuto 94, riescono a concluderlo con una pennellata di Zaniolo.

La rete è, però, annullata a causa di un fallo in attacco di Abraham al limite dell’area di rigore. I ragazzi di Mourinho provano a reagire ma, oltre al danno, c’è anche la beffa con l’espulsione per doppia ammonizione dello stesso Zaniolo, imbufalito per il gol non assegnato.

Con ordine e determinazione il Genoa acquista un punticino importante in chiave salvezza, riducendo a 5 le lunghezze di distacco dal Venezia. Per la Roma, una vittoria mancata che potrebbe costare il sesto posto con Lazio e Fiorentina pronte a superarla.

Inoltre, per gli ospiti si segnalano i debutti dell’attaccante Roberto Piccoli, del centrocampista Nadiem Amiri e il ritorno in campo dopo quattro mesi dell’ex Napoli Nikola Maksimovic.