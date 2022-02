Inter-Milan, le formazioni ufficiali del derby: out Ibrahimovic!

Alle ore 18 andrà in scena l’attesissimo derby di Milano tra Inter e Milan, match che interessa molto da vicino il Napoli. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono di fatto al completo, mentre Pioli è costretto a lasciar fuori Ibrahimovic, con anche Tomori che non parte titolare e si accomoda in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud.