Bergomi: “Il campionato è ancora lungo, il risultato del derby non sarà decisivo”

Giuseppe Bergomi, telecronista sportivo ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di ‘Il Messaggero’ per parlare del derby di Milano e di come può influenzare la classifica di questo campionato. Di seguito le sue parole: “Il campionato è ancora lungo ed ha tanto da dire, quindi la gara non sarà decisiva. Ovviamente in caso di vittoria dei nerazzurri si porterebbero s distanza i rossoneri, ma attenzione al Napoli. Calhanoglu? Se ripete il match d’andata la decide lui sicuramente. Il pericolo principale della squadra di Pioli, ad oggi, è Rafael Leao e anche Kessie ma bisogna vedere dove giocherà, in posizione di trequartista ha fatto davvero bene contro l’Empoli”.