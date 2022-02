Nicolas Tagliafico, terzino dell’Ajax accostato con forza anche al Napoli nell’ultima sessione di mercato invernale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di AS dove si scaglia duramente contro il suo club d’appartenenza:

“In questi anni non mi sono mai tirato indietro per l’Ajax: ho giocato con occhiali protettivi e testa rotta e loro sono stati poco riconoscenti con me! Andare al Barcellona sarebbe stata un’occasione unica e loro lo sapevano, ora sono deluso.”