Anguissa: “Sono deluso e triste per l’eliminazione, però sono orgoglioso e fiero dei compagni e dei tifosi”

Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, dopo l’eliminazione in semifinale dalla Coppa d’Africa è intervenuto ai microfoni della stampa per commentare l’uscita. Di seguito le dichiarazioni riportate da ‘Il Mattino’: “Per l’eliminazione sono deluso e triste, ma cosa possiamo fare il calcio è così e a volte è crudele. Resto però felice del cammino del mio Camerun che è uscito a testa alta. Non ho rimpianti, sono felice ed orgoglioso dei miei compagni che hanno dato tutto fino all’ultimo. Fiero anche dei tifosi che ci hanno sostenuto per 120 minuti”.