Tottenham-Paratici: sodalizio già nella bufera? I tifosi non apprezzano

Al termine della sessione invernale di calciomercato il Tottenham conclude due affari con la Juventus, si tratta ovviamente di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur. I tifosi degli Spurs non sembrano però aver gradito i nuovi volti della loro squadra, considerando il tutto come una mossa “nostalgica” di Paratici nei confronti del vecchio club. Lo stesso direttore sportivo però non ha fatto attendere la sua risposta dichiarando, attraverso i canali ufficiali della società, l’assoluta assenza di favoritismi e descrivendo i due calciatori come affari con buona esperienza.