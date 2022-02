CdS – Guaio Napoli, infortunio alla spalla per Lozano! Le ultime

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’infortunio in nazionale di Hirving Lozano. Secondo il quotidiano la maledizione della spalla colpisce ancora: dopo l’infortunio di Osimhen con la Nigeria, ieri è toccato a Lozano uscire in barella nella gara di qualificazione mondiale contro Panama. Ora, il testimone passa al dottor Canonico: appena Lozano rientrerà in Italia, ad inizio settimana prossima sarà controllato innanzitutto per scongiurare l’ intervento chirurgico. E poi, a seconda della reale entità del problema, saranno stabiliti i tempi di recupero. Lozano dovrebbe rientrare all’ inizio della prossima settimana e nella migliore delle ipotesi dovrà osservare un mesetto di stop. Ovvero: salterebbe le sfide di campionato con Venezia, Inter, Cagliari e Lazio, nonché il doppio confronto di Europa League con il Barça.