Saccone: “Oggi se si vuole stare ad alti livelli bisogna avere gli ingaggi alti”

A Radio Marte è intervenuto Corrado Saccone ex preparatore atletico del Napoli di Mazzarri, che ha parlato della situazione degli azzurri. Ecco quanto detto:

“Attualmente il modello Mazzarri non è replicabile. Tutto è cambiato, se vuoi competere a livello internazionale non puoi avere giocatori dall’ingaggio basso. Bisogna per forza avere un monte ingaggi superiore a quello dell’epoca. Rischio di vedere raramente la Champions League? Non credo, anche perché penso che chi giochi a Napoli dia sempre qualcosa in più. Contano anche le motivazioni, non penso che solo la crescita di altre squadre o valori più elevati altrui possano superare la voglia di fare bene dei giocatori. Il Napoli ormai è una delle prime 4-5 squadre d’Italia”.