Napoli-Inter, da domani parte la prevendita per il big match di sabato prossimo

Il match di campionato contro l’Inter si avvicina per il Napoli. Da domani 4 febbraio alle 10 saranno in vendita i biglietti per assistere al match di ritorno contro i nerazzurri, in programma sabato 12 febbraio alle 18 al Maradona. Questi i prezzi per i vari settori pubblicati sul sito ufficiale del club:

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 15,00

Fonte SSC Napoli