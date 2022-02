CorrSport – Koulibaly nei panni di uomo assist contribuisce al vantaggio di Diallo

Il Senegal di Koulibaly si è qualificato per la fine di Coppa d’Africa battendo 3-1 il Burkina Faso.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, Koulibaly si è inventato una vera e propria rovesciata per il primo goal dei suoi: “Il napoletano Koulibaly si fa trovare pronto grazie a una rovesciata d’ istinto finita per diventare un assist per l’ altro difensore, Abdou Diallo (Psg), lesto a insaccarla con il destro a colpo sicuro dall’ interno dell’area piccola”. Le due reti successive di Gueyè e Manè hanno confermato il vantaggio, ora si attende la vincente tra Egitto e Camerun: in finale il nostro gigante buono potrebbe ritrovare il compagno di squadra Zambo Anguissa, rivelatosi un perno del Camerun e dello stesso Napoli nella prima parte di stagione. Un inizio di stagione davvero da incorniciare, dunque, per entrambi gli atleti azzurri che presto raggiungeranno Spalletti per portare il Napoli sempre più in alto.