Il Milan, nei prossimi mesi, potrebbe vedere cambiata un po’ l’ossatura della squadra, dato che Kessié dovrebbe non rinnovare e andare via a 0, mentre Romagnoli ha il futuro in bilico, ma la trattativa per il rinnovo non ha subito accelerate.

Per quanto riguarda il mercato estivo, dunque, probabilmente il Milan avrà anche bisogno di un nuovo centrale e, come riporta Tuttosport, i rossoneri valutano diversi profili.

Il sogno è Botman, ma Maldini e Massara continuano a valutare il profilo di Thiaw, giocatore sondato anche dal Napoli in estate.

Fonte: Tuttosport.