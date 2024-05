Trotta: “Napoli? Le cose non sono andate bene. Non c’è bisogno di una rivoluzione”

Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di “1 Football Club” (trasmissione in onda u 1 Station Radio) soffermandosi sulla situazione in casa azzurra.

Queste le sue parole: “Sicuramente le cose non sono andate bene, anche alla luce dei tre cambi in panchina. Tuttavia, quando giocavo e veniva cambiato allenatore, il subentrante veniva sempre visto come qualcuno giunto per risolvere i problemi. Al Napoli, invece, già quando si parlava dell’esonero di Garcia, che non ha mai capito la piazza azzurra e il progetto, il tecnico era già stato ridimensionato, messo in discussione. I calciatori già riponevano scarsa fiducia in lui, ma con l’arrivo di Mazzarri la società ha fatto capire agli stessi giocatori che l’obiettivo fosse quello di cercare di arrivare a fine anno. A mio modesto parere, sarebbe stato importante prendere un allenatore che arriva per restare, puntando alla Champions. Poteva essere Tudor, anche accollandosi un contratto di un anno e mezzo, ma si sarebbe anche potuto ambire agli introiti della qualificazione in Champions. Il progetto è stato un attimo accantonato“.

“Rivoluzione? Assolutamente no. Se è stata una stagione fallimentare, devono essere coinvolti tutti. Tutti si adeguano a un trend negativo, è difficile uscirne fuori. È uno sport di squadra. Si è parlato dell’errore nel non aver sostituito Kim, ma il campionato del Bologna non è il risultato di una squadra che, nei singoli, è migliore del Napoli di oggi. È stato un problema di approccio, di mentalità. Bisogna comprendere anche l’importanza della gestione di un tecnico. I giocatori oggi percepiscono molto di più, sono delle aziende. Diviene importante la figura gestionale di un tecnico, e Spalletti l’aveva fatta da padrone”.

“De Laurentiis meno presente? C’è sempre bisogno del presidente. L’anno scorso, il patron, insieme con i suoi collaboratori, ha riportato lo scudetto a Napoli dopo trentatré anni. Sbagliare si può, ma oggi si deve ripartire con il presidente, con i dirigenti e con il condottiero in panchina. Naturalmente, il rispetto dei ruoli è determinante in ogni contesto“.