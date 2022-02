Osimhen, il prof. Castellacci consiglia: “Mascherina? Serve tempo”

Victor Osimhen dovrebbe rivedere il campo da titolare già nel weekend contro il Venezia, ma a fargli compagnia dovrà esserci necessariamente la mascherina protettiva. Per quanto fastidiosa possa essere resta strumento necessario per il recupero, il prof. Enrico Castellacci, con un passato in Nazionale, ha spiegato:

“Tutti coloro subiscono questo infortunio non possono fare a meno della mascherina, è solo questione di abitudine perchè poi diventerà normale. Bisogna adattarsi ma spero possa toglierla presto, circa un mese. Hanno anche fatto delle modifiche e ora avrà maggiore prospettiva visiva”.