Cm.com – Koulibaly tra rinnovo e addio, prossima estate da dentro o fuori! Le ultime

Da anni Kalidou Koulibaly viene accostato ai grandi club europei per poi restare a Napoli, nella squadra che lo ha cresciuto. Ogni estate sembra essere l’ultima per K2, con De Laurentiis che arrivò a rifiutare più di 100 milioni dal Manchester United. Ma, come riporta Calciomercato.com, a giugno gli scenari potrebbero essere diversi.

Innanzitutto, il contratto del senegalese scade nel 2023, e il Napoli non vuole assolutamente un Insigne 2.0. Tuttavia, siccome il rischio di perderlo a parametro zero c’è, la prossima finestra di calciomercato potrebbe essere quella da dentro o fuori, ma dentro stavolta rinnovando. Koulibaly dovrà venire incontro alle esigenze economiche della società, che vuole ridurre il monte ingaggi e che allo stato attuale non può permettersi un contratto come quello già in essere per KK (11.5 milioni lordi). L’idea, dunque, sarebbe quella di puntare ad una cifra al ribasso da spalmare su più anni, quindi con una durata di contratto più lunga.

L’ipotesi addio resta viva, soprattutto in un mercato dove ogni offerta può fare parecchio bene alle casse societarie. In ogni caso il Napoli cercherà di non rinforzare le squadre rivali, pur essendo la Juve interessata da tempo al difensore. Presto ci sarà un incontro tra la dirigenza azzurra e l’entourage del calciatore per definire il suo futuro.