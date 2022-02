Alvino: “Gira da qualche ora una non notizia sul Napoli”

Carlo Alvino, giornalista e conduttore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Gira da qualche ora una non notizia sul Napoli: mi riferisco alla questione relativa dalle multe. Ma è una novità? Si tratta di una cosa ormai risaputa. Mica è un mistero che il Napoli abbia deciso di multare coloro che furono protagonisti dell’ammutinamento post Salisburgo? Evidentemente noi napoletani non siamo simpatici a tutti”.

Evidente il riferimento a quanto scrive quest’oggi l’edizione odierna del quotidiano Reoubblica. Ecco quanto si legge sul giornale: “La resa dei conti tra Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis è rimandata a giugno, con le cause per l’ammutinamento pronte a scattare, come è successo per tutti gli altri azzurri andati via”. Il capitano del Napoli si trasferirà al Toronto nella prossima stagione, ma onorerà al meglio la maglia azzurra fino a quando resterà in Campania.