Tuttosport punta tutto su Osimhen: “Può tenere in vita il sogno scudetto”

“Osimhen, l’uomo che può tenere in vita il sogno scudetto per il Napoli” così scrive l’edizione odierna di Tuttosport a proposito dell’attaccante nigeriano. Il quotidiano punta tutto sulla sua velocità e fame di gol, visto il lungo stop. Per lui potrebbe ritornare il debutto dal primo minuto contro il Venezia e cambiare di conseguenza l’assetto tattico del gioco partenopeo. Questo quanto riportato:

“Luciano Spalletti ha bisogno di lui, necessita di un calciatore con il quale può permettersi l’utilizzo di vari moduli tattici, oltre a garantire al Napoli un’impostazione sempre diversa: si può fare l’uscita dal basso oppure lanciare il pallone in avanti per uscire dalla pressione avversaria“.