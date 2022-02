SSC Napoli, il report dell’allenamento – Lavoro tattico in vista del Venezia: le ultime

Gli azzurri oggi erano a Castel Volturno per la seduta di allenamento odierna. Dopo la sosta e la vittoria in casa con la Salernitana, gli uomini di Spalletti torneranno in campo contro il Venezia. Il match, in programma il 6 febbraio, sarà fondamentale per continuare il percorso degli ultimi match e continuare a mantenersi stabile in zona Champions. Una vittoria sarebbe vitale visto anche il tanto atteso scontro diretto tra Milan ed Inter nel derby.

La SSC Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha diramato il report ufficiale della seduta di allenamento di oggi:

“Dopo la sosta del campionato, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Venezia in programma domenica 6 febbraio alle ore 15 per la 24esima giornata di Serie A. Lavoro sul campo 2 e 3 per la squadra. Dopo una prima fase di attivazione, partita a campo ridotto e lavoro di potenza aerobica il gruppo ha svolto lavoro tattico. La squadra tornerà ad allenarsi domani mattina“.