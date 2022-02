Radio Kiss Kiss Napoli – Alle 14 previsto un controllo per Osimhen dal professor Tartaro

La radio ufficiale della società calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, ha fornito notizie importanti su Osimhen.

Come divulgato su Twitter dalla pagina ufficiale della radio azzurra, l’attaccante nigeriano alle 14 verrà sottoposto ad una visita di controllo con la presenza del professor Tartaro: la riabilitazione di Osimhen continua nel migliore dei modi e dopo il suo ritorno in campo con Bologna e Salernitana, è opportuno verificare come stia procedendo il periodo di ripresa dal brutto infortunio al volto.