Di Marzio – Piange il mondo del calcio, ci lascia stamane Maurizio Zamparini

Stamane è arrivata la triste notizia della morte di Maurizio Zamparini tramite l’account Twitter di Gianluca di Marzio.

Aveva 80 anni, l’ex presidente di Palermo e Venezia, mai ripresosi da un intervento chirurgico di peritonite e da alcune settimane stava combattendo in terapia intensiva. Il mondo del calcio, dopo pochi giorni dalla dipartita di Gianni Di Marzio, perde dunque un altro uomo di sport e di calcio che per anni ha investito nel circolo calcistico ed ha permesso alla città di Palermo di rimanere in Serie A e di godersi grandi talenti al Barbera.