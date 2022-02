Gazzetta – Tuanzebe unico acquisto ad immagine del progetto del club

Il Napoli ha chiuso questa campagna acquisti con l’unico acquisto di Axel Tuanzebe.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha sottolineato che l’uscita di Manolas ha permesso al Napoli di sostituire il greco con un ottimo profilo come quello del difensore ex Manchester United ed Aston Villa. Il progetto del club Napoli si basa da anni su acquisti finanziati da precedenti cessioni: “Il Napoli è ritenuto da Luciano Spalletti completo come rosa e così è bastata l’ operazione a inizio gennaio sul centrale difensivo per chiudere questa sessione invernale di mercato. Se non fosse partito a dicembre Kostas Manolas, tornato nella sua Grecia, all’ Olympiacos, non sarebbe arrivato Axel Tuanzebe, prelevato in prestito secco dal Manchester United. Dunque il progetto sportivo del Napoli continua per come era impostato, già prima di questa estate, se consideriamo che gli unici ritocchi prima dell’ inizio del campionato sono stati l’ arrivo di Anguissa e il rientro dal prestito di Ounas”.

Il Napoli e Spalletti sono convinti della competitività di questa rosa.