Cesarano: “La sfida con il Venezia sarà molto complicata. Vi spiego”

Rino Cesarano è stato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Il giornalista de Il Corriere dello Sport ha commentato le ultime vicende in casa Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Zamparini è stato un personaggio vero, mi ritrovai a cena con lui dopo una gara col Palermo e parlammo tanto di Napoli. Era prima della cessione di Cavani. Lui mi spiegò del suo buon rapporto con De Laurentiis perché secondo lui erano simili.

Il prossimo mese sarà decisivo per le zone alte della classifica. Secondo me c’è troppo ottimismo sulla gara di Venezia che per me sarà molto complicata. Ha messo in difficoltà l’Inter in maniera serissima”.