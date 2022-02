L’edizione odierna de Il Messaggero parla delle possibili “sfide” nel calciomercato estivo tra big come Lazio, Milan e Napoli per il difensore del Verona Casale.

Il centrale difensivo, che concluderà la stagione in gialloblù, è sulla lista di diverse big italiane: su tutte, c’è in pole la Lazio, ma come ha dichiarato il presidente Setti “Non è mai partita una vera e propria trattativa”. Occhio, quindi, a Napoli e Milan, interessate al difensore italiano.