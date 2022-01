Vigliotti: “Il Napoli punta alla conferma della zona Champions con la rosa al completo”

Gianluca Vigliotti, giornalista, è intervenuto in diretta a Il Bar Dello Sport, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha analizzato la situazione dei partenopei.

NAPOLI – “Il Napoli, forte del secondo posto in classifica, e degli imminenti ritorni di Anguissa e Koulibaly dalla Coppa d’Africa, oltre al pieno recupero degli infortunati come Osimhen, punta dritto alla conferma della zona Champions non intervenendo sul mercato di Gennaio con la rosa al completo, e rimandando a fine anno gli eventuali investimenti per il futuro, compreso gli importanti rinnovi dei contratti di Mertens, Fabian Ruiz e Koulibaly“