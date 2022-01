Valcareggi: “Zerbin può fare il ruolo di Insigne. È presuntuoso ma in senso buono”

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, calciatore del Napoli in prestito al Frosinone, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del suo assistito.

“Si trova al Frosinone, sta frequentando il liceo per prepararsi bene per l’università. Partirà con la prima squadra, poi si vedrà. In quel ruolo lì c’è bisogno di qualcosa. Se piace a Spalletti… L’allenatore è uno che non guarda all’età. Alessio è un ragazzo serio e un professionista. Può fare il ruolo di Insigne. Io mi fido della sua abilità di imparare, si è già allenato per un anno con gli azzurri. Non è modesto, è un presuntuoso ma in senso buono. Non è montato, possiede una presunzione che secondo me è necessaria. Zerbin crede di poter sostituire Insigne, motivo per cui è un presuntuoso”.