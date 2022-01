Pochi giorni prima di Venezia-Napoli, il club veneto ha ufficializzato un nuovo colpo in attacco: si tratta di Nsame, arriva dallo Young-Boys.

“Il Venezia FC comunica l’acquisizione dell’attaccante camerunense Jean-Pierre Nsame, 28 anni, in prestito dal club svizzero di Super League BSC Young Boys per il resto della stagione 2021/22, con un’opzione per il trasferimento a titolo definitivo”.