Nicolas Tagliafico non lascerà l’Ajax per trasferirsi al Barcellona questo è quanto riportato dal Telegraf e da Fabrizio Romano su Twitter.

Il terzino argentino, seguito nelle scorse settimane dal Napoli, stava spingendo da tempo per andare alla corte di Xavi: le richieste di trasferimento a titolo definitivo e non in prestito del club olandese, però, hanno frenato anche questa trattativa.