UFFICIALE – Il Napoli ha ceduto Spedalieri alla Fermana: il comunicato

Il Napoli, nell’ultimo giorno di calciomercato, ha effettuato la cessione di Jonathan Spedalieri alla Fermana a titolo definitivo. Il classe 2002 lascia il Napoli dopo aver giocato nella Primavera degli azzurri. Il giocatore è andato anche in panchina nella sfida contro la Juventus del 6 gennaio: “La Fermana comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni del difensore classe 2002 Jonathan Spedalieri, proveniente dal Napoli. Con la squadra partenopea Spedalieri è stato protagonista con la squadra Primavera ma spesso aggregato in prima squadra dove è stato anche convocato, andando in panchina, nella sfida con la juve dello scorso 6 gennaio. Catanese di nascita è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina prima del passaggio la scorsa stagione al Potenza dove ha collezionato anche quattro presenze nel girone C”.