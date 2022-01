UFFICIALE – Pandev è un nuovo giocatore del Parma: il comunicato dei ducali

Goran Pandev, ex attaccante del Genoa, è un nuovo giocatore del Parma e di conseguenza saluta la serie A. Infatti, il macedone è stato messo ai margini della rosa dalla nuova società ed ha deciso, all’ultima giornata di mercato, di trasferirsi in Emilia Romagna. Ottimo mercato dei ducali che oltre all’ex attaccante del Napoli hanno preso anche Simy dalla Salernitana: “Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo definitivo di Goran Pandev (Strumica, 27.07.1983) dal Genoa Cricket and Football Club”.