Pierre-Emerick Aubameyang, secondo il quotidiano spagnolo Sport, è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Barcellona. La Liga ha deciso di dare il consenso per l’operazione ed, in questi momenti, l’ex attaccante dell’Arsenal sta svolgendo le visite mediche. Il Napoli avrà un attaccante molto difficile da domare in Europa League.