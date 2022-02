CdS: “Che asta per Fabian, sette top club sulle sue tracce! Il prezzo fissato dal Napoli…”

“Quando finirà questa stagione, e ormai manca meno di niente, Fabian Ruiz avrà ancora un anno di contratto e troverà una folla a brandire la Union Jack: l’ Arsenal ha lanciato messaggi subliminali, il Newcastle è andato dritto al cuore della discussione, nella penombra ci starebbero anche i due Manchester e il Liverpool e intorno al Napoli, va da sé, si scatenerà la ressa, aspettando che s’ aggiungano (eventualmente) Real Madrid e Barcellona. Non si arriverà, ovviamente, a giugno 2023, non si butta via così altro oro di famiglia, e semmai andrà definita la strategia: il rinnovo, che sarebbe un’ intenzione, è una possibilità complessa da avvicinare attraverso sguardi languidi nell’ orizzonte sconfinato”.

Così il Corriere dello Sport ha svelato stamattina i nomi dei club che sono piombati (o lo faranno a breve) sul talento azzurro. Difficile il rinnovo, Adl però non si accontenterà dei quaranta milioni di euro offerti dal Newcastel pochi giorni fa. Il presidente ha fissato il prezzo e per Fabian servirà qualcosa in più.