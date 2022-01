Non solo Lorenzo Insigne. Il Toronto, infatti, sarebbe a lavoro con i propri emissari per convincere anche Dries Mertens. A riferirlo è Il Mattino, che spiega come il club canadese sarebbe pronto a fare follie per il belga, ma non si tratta di un’operazione semplice perchè l’attaccante, dal canto suo, vuole rinnovare con il Napoli e sarebbe disposto anche ad abbassarsi l’ingaggio.