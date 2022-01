Insigne-Toronto, parla DiCuollo: “Trattativa durata mesi, a Natale la svolta”

L’attuale Tehnical Advisor e super-consulente del Toronto, Lino DiCuollo, a lungo vice-presidente del club canadese, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino dove ha parlato dell’operazione relativa a Lorenzo Insigne. Queste le sue parole:

“Abbiamo visto tante stelle negli States, ma alla fine, al viale del tramonto. Questo è un colpo magico, un fenomeno campione d’Europa che avrebbe fatto la differenza in tanti campionati. Difficile convincerlo? E’ durata molti mesi la discussione. Lo abbiamo incontrato a Napoli quando siamo venuti in Italia ma non abbiamo parlato solo con lui. Si è preso il suo tempo per fare valutazioni. La scelta finale è arrivata a dicembre, durante le feste di Natale, quando Manning ha convinto il board del Toronto a dare il via libera”.