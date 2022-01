Ospina-Meret, il dualismo continua: su chi punterà Spalletti dopo la sosta?

David Ospina era diventato ormai il titolare inamovibile del Napoli di Luciano Spalletti. Il colombiano, però, probabilmente lascerà gli azzurri in estate e Alex Meret diventerà il titolare, tanto da volergli addirittura rinnovare il contratto. Alla ripresa dalla sosta, quindi, avremo già un indizio sul futuro. Come rivela La Gazzetta dello Sport, infatti, Luciano Spalletti dovrà decidere se continuare con Ospina, nonostante il futuro già scritto, o iniziare a puntare su Meret in vista del prossimo anno.