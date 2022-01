Luciano Spalletti deve sciogliere, in maniera definitiva, un rebus che da anni riguarda il Napoli e i suoi giocatori; stiamo parlando della questione relativa al portiere titolare, che ancora non ha un nome come risposta.

Ora, più che mai, al rientro dalla sosta dovrà essere il tecnico toscano a chi affidare le redini della porta e, secondo alcune voci, il tecnico toscano avrebbe già preso la sua decisione.

A meno di clamorose sorprese, Alex Meret dovrebbe giocare ancora titolare, per la terza volta di fila, anche al Penzo contro il Venezia domenica prossima.

Fonte: Il Mattino