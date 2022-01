David Ospina, portiere del Napoli, è impegnato con la sua Nazionale in Sud America per le qualificazioni al Mondiale del 2022, e purtroppo, è anche finito nell’occhio del ciclone per un errore che è costata la sconfitta contro il Perù.

Ora la Colombia è sesta, dunque virtualmente eliminata, ma i Cafeteros si giocheranno il tutto per tutto nella sfida contro l’Argentina in trasferta. E Ospina, che ha parlato al termine del match, ha definito la prossima partita in questo modo:

“Ci dobbiamo rimettere in sesto, con l’Argentina sarà una finale da vincere per guadagnare punti. Mi scuso per il mio errore, so che i tifosi sono delusi, ma nel calcio alle volte si commettono degli errori. Ora l’importante per me e per i miei compagni sarà reagire e dare il massimo fino alla fine”.