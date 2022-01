Report allenamento – Esercitazioni tattiche in vista della ripresa del campionato

Come di consueto la SSC Napoli ha rilasciato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento odierno. Seduta mattutina per gli azzurri all’SSC Napoli Konami Training Center. Il gruppo squadra si sta allenando nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali e la pausa di campionato.

La Serie A riprenderà domenica 6 febbraio con Venezia-Napoli, in programma alle ore 15, per la 24esima giornata. Il gruppo ha lavorato sul campo 3. Dopo una prima fase di torello il gruppo ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tecnico tattica. Domani prevista una seduta mattutina per la squadra.